Звезда в тренде: Андреева в топе Chanel, мини-шортах и рубахе с принтом «тай дай» вышла на променад у моря

Екатерина Андреева поддержала российский туризм и отправилась на отдых в Крым. Телеведущая выбрала для отпуска пятизвездочный эко-отель элит-уровня, где проживание в сутки стоит от 36000 рублей до 330000. В гостинице есть фитнес-центр, теннисный корт, вертолетная площадка, крытый бассейн с морской водой, центр красоты и здоровья, 2 ресторана и кафе, 5 баров, баня на дровах у моря.

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Звезда постаралась соединить активный отдых с релаксом. В отпуск она взяла боксерские перчатки и занимается по утрам боксом у побережья. Кроме того, много времени посвящает прогулкам, наслаждаясь свежим морским воздухом.

В личном блоге Екатерина поделилась снимком с одного из таких променадов. На фото она предстает в трендовом наряде, облачившись в двухцветный топ Chanel, шорты из денима и рубаху с модным принтом «тай дай». О том, что этот размытый рисунок актуален ранее рассказывала Эвелина Хромченко.

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