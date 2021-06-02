«Я познакомилась с Симоной»: победительница шоу «Холостяк» рассказала о встрече с мамой Тимати

Екатерина Сафарова призналась, что провела отпуск в компании рэпера, его родительницы и дочери Алисы.

Модель из Испании Екатерина Сафарова, ставшая победительницей восьмого сезона проекта телеканала ТНТ «Холостяк», признается, что ее жизнь после участия в шоу изменилась. Так, девушка больше не живет в Испании, она переехала в Москву. Вероятно, это связано с ее романом с рэпером Тимати, подробности которого Катя раскрывать отказывается, полагая, что счастье любит тишину.

Зато во время недавнего прямого эфира в Instagram модель рассказала подписчикам, что уже была представлена маме Тимати, Симоне Яковлевне. Произошло это пару месяцев назад, когда шоу «Холостяк» шло в эфире, и паре нельзя было вместе появляться на публике.

«Тимур захотел пригласить меня поехать с ним в отпуск. Там я и познакомилась с Симоной и Алисой. Я очень благодарна Тимуру за это», — поделилась девушка.

Она не стала вдаваться в подробности того, как ее приняла Симона, известная своим строгим нравом. У мамы Тимати были очень напряженные отношения с его предыдущей пассией Анастасией Решетовой. Есть мнение, что именно конфликты между женщинами и привели к краху отношений Тимати и Решетовой.

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