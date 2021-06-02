«Таинство венчания стоит на лжи»: экс-жена супруга Макеевой выступила с заявлением

Актриса Анастасия Макеева вышла замуж за строителя Романа Малькова. В конце мая пара зарегистрировала отношения в ЗАГСе, а на следующий день отправилась в церковь. Познакомились они в прошлом году на даче у звезды театра. Роман приехал из Словении, где у него была семья – жена и четверо детей. После того, как их бурный роман стал достоянием общественности, а в начале марта мужчина сделал актрисе предложение руки и сердца, Светлана Малькова заявила о себе в студии шоу-программ.

Позже выяснилось, что их развели в начале апреля, а в мае она выиграла суд по алиментам. Правда, платить теперь уже муж Макеевой будет троим из четырех детей. Старший сын, 16-летний Андрей, переехал жить к папе и мачехе в Москву. Светлана с детьми решила жить в Словении, где она работает художником. После отгремевшей свадьбы бывшего мужа, Малькова написала в своем Instagram пост, сопроводив его семейной фотографией.

«Мне очень жаль, что пример родителей, проживших вместе всю жизнь, не для всех является показательным. Но судить не смею: разборчивость, целомудрие и терпение доступны далеко не каждому. Стоит ли уповать на теологические догматы, если нынче даже таинство венчания стоит на фундаменте лжи, похоти и злобы», — написала Малькова.

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