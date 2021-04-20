«Принимаю твое предложение»: Макеева сделала попытку помириться с бывшей женой Малькова

Похоже, что Анастасия Макеева решила закопать топор войны с бывшей женой своего жениха Романа Малькова, Светланой.

Некоторое время женщины обменивались нападками в соцсетях. Оставшаяся с четырьмя детьми Светлана упрекала звезду в том, что из-за нее ребятня потеряла отца. Анастасия же упрекала оппонентку в том, что та поехала со своими жалобами на телешоу и хорошо заработала на этом хайпе. Каждая настаивала на том, что ее соперница своими действиями унижает саму себя, и уже пошли разговоры о судебных исках за клевету.

Но 20 апреля Макеева сделала пост, в котором призвала Малькову встретиться и спокойно обговорить все, без скандалов и камер.

«Я принимаю твое предложение о мире! — написала Анастасия в Instagram. — Света, я везде тебя разблокировала, и телефон Романа ты тоже знаешь, пиши, где и когда, и мы сядем за стол и будем договариваться о мире. Никаких издевок, никакого сарказма, только здравый смысл и перемирие».

Она добавила, что бывшая жена Романа вполне может встретиться и поговорить только с ним. В любом случае актриса пообещала, что стороны придут к согласию.

«Давай докажем сами себе и друг другу, что мы взрослые люди и можем договориться», — написала Макеева.

Звезда также опубликовала видео, на котором запечатлено, как она разблокировала Малькову в Instagram и первая написала ей с предложением помириться. По словам артистки, именно в этот день должно сниматься очередное ток-шоу с участием ее оппонентки, но она предлагает больше не устраивать публичные разборки на ТВ. Интересно, удастся ли женщинам остановить это скандал.

Смотрите также: