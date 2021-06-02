Под «Желтые тюльпаны»: Наташа Королева с пластмассовыми клипсами танцевала на банкете со Стасом Михайловым

На вечеринке также были замечены и другие именитые гости, среди которых оказалась и Нелли Кобзон.

Наташа Королева продолжает делится яркими кадрами со своего дня рождения. По словам певицы, они с мамой решили объединить сразу два праздника — юбилей Людмилы Ивановны и вечеринку по случаю 48-летия самой артистки. Среди звездных гостей были замечены: Евгений Папунаишвили, Нелли Кобзон, сын певицы — Архип, Сергей Глушко — он же Тарзан, Надежда Бабкина, Ида Достман и многие другие. Именинница танцевала под собственный хит, со всех сторон демонстрируя эффектный наряд — лимонное мини-платье с подплечниками и розовые туфли-лодочки на шпильке в стиле Барби. Изюминкой образа певицы стали пластмассовые клипсы под фламинго.

Именинница отплясывала со Стасом Михайловым под песню «Желтые тюльпаны». Именитый певец даже спел вживую вместе с Королевой под радостные восклицания присутствующих гостей.

«В самом вкусном и гостеприимном ресторане: в кругу близких друзей и родных провожали весну и поздравляли мою мамулю с юбилеем и моим рождением!! Спасибо за этот вечер! Вкусно, весело, душевно», — отметила певица.

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