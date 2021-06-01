Танцы на стуле и хоровод: как Наташа Королева отпраздновала свое 48-летие

Наташа Королева устроила масштабную вечеринку в честь своего 48-летия в одном из московских ресторанов. На праздник съехались многочисленные российские звезды, из Майами прилетела мама певицы Людмила Порывай.

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Любимица публики выступила на торжестве главной заводилой, с успехом выполняя одновременно несколько ролей: и виновницы торжества, и ведущей, и тамады, и артистки. Королева спела для своих гостей любимые народом композиции, исполнила в дуэте со Стасом Михайловым хит «Желтые тюльпаны», закружила публику в хороводе и станцевала на стуле.

На тусовку звезда пришла в мини-платье кукольного вида с цветочным рисунком, блистая тонкой талией. А ее мама выбрала сияющий в софитах брючный костюм черного цвета, накинув поверх красный жакет.

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