«Какой у тебя большой кусок хлеба»: Галкин запечатлел, как дочка Лиза лакомится тостом на кухне

Максим Галкин то и дело публикует в Instagram домашние кадры с двойняшками Лизой и Гарри. На одной из фанатских страничек шоумена появился видеоролик, на котором дочка примадонны запечатлена на кухне. Малышка с большим аппетитом поедала на завтрак поджаристый тост с чаем и йогуртом. Рядом с крохой за столом сидел ее папа. В какой-то момент Максим выключил звук у телевизора, чтобы привлечь к себе внимание Лизы. Сестренка Гарри смешно наморщила носик, выражая свое детское недовольство, как бы говоря — без звука мультики смотреть не интересно.

«Какой у тебя большой кусок хлеба! Ты весь съешь его?!» — спросил дочку шоумен.

Вот только ответа от Лизы муж примадонны так и не дождался. Малышка лишь кивнула папе, после чего Максим догадался. «А! Когда я ем, я глух и нем?!» — переспросил он у дочери.

«Какая ты интеллигентная девочка! Хочется, чтобы я звук включил (у телевизора, — Прим. ред.)», — поинтересовался Галкин, щелкнув на кнопку пульта. «Вот так лучше!» — призналась Лиза, поедая свой завтрак под мультики.

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