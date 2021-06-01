«Девочка с хачапури»: Галкин «подловил» дочку Лизу на кухне за скромным завтраком

Примадонна не признает излишеств в еде. Как впрочем, и ее старшая дочь Кристина Орбакайте.

Максим Галкин в Instagram нередко публикует свежие домашние кадры с ужинов и обедов. Так, к примеру, семилетних двойняшек примадонна может накормить макаронами с кабачками. Судя по всему, Алла Борисовна на признает никаких излишеств в еде. Такого же мнения придерживается и старшая дочка певицы Кристина Орбакайте. В недавнем интервью жена бизнесмена Михаила Земцова призналась, что питаются они довольно просто. На утро для дочки Клавы певица может подать к столу гречку, которую она заливает кипятком на ночь. К ней Кристина предлагает внучке примадонны свежие фрукты, сырки.

Зять Аллы Борисовны своим фирменным блюдом считает яичницу с помидорами. А на ужины Михаил запекает вкуснейшего цыпленка с картошкой.

В своем микроблоге шоумен Максим Галкин запечатлел дочку Лизу на кухне за скромным завтраком. Девочка полакомилась сочным хачапури с сыром перед школой.

«Лиза у нас изображает скульптуру! Это у нас девочка с хачапури. Серов», — пошутил Максим Галкин. «Ну паа-па!» — недовольно ответила Лиза. «Что?! Ты же знаешь, кто такой Серов?!» — удивился шоумен. «Да, но там девочка с персиками, а не с хачапури!» — поправила отца Лиза. «А ты будешь девочка с хачапури», — настаивал на своем Максим. «Лучше скажи — девочка с завтраком!» — отметила сестренка Гарри. «Ты же моя умница», — похвалил дочку Галкин.

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