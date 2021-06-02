Чарует: жена Виторгана прогулялась с мужем по набережной в платье-футляре кошенилевого оттенка

Во всей палитре красных тонов есть особенный – кошенилевый. Модному сообществу он стал доступен в XVI веке, когда Колумб открыл Америку. Там конкистадоры обнаружили насекомое кошениль, из которого и стали изготавливать краску для нарядов. Долгое время такие облачения стоили очень дорого и были доступны только знати, которая гордилась ими, щеголяя на публике в ярких облачениях. Об этом ранее рассказывал Александр Васильев на шоу Первого канала «Модный приговор».

Также ведущий проекта поведал, что кошенилевый тон очень любят женщины, а все из-за эффекта, который он производит на сильную половину человечества – практически магнетического.

Сейчас, с развитием технологий, кошенилевая одежда стала доступна многим. А Ирина Млодик, жена народного артиста Эммануила Виторгана, поспешила воспользоваться ее преимуществами. Она отметилась в платье-футляре сочного цвета на набережной в сопровождении супруга. К заметному наряду верная спутница знаменитости подобрала нюдовые туфельки с открытым носком и длинные серьги в тон.

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