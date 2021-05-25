«Оно не красное»: Васильев показал красивое платье, которое чарующе воздействует на мужчин

Представленный на подиуме «Модного приговора» оттенок наряда раньше был доступен только знати.

На «Модном приговоре» Первого канала представили нарядное платье для гостьи шоу. Оно имело актуальные на сегодня рукава-окорока, завышенную талию и полуприлегающий силуэт наверху, расширяющийся в области юбки.

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Наряд произвел фурор в студии, а муж участницы преображения, увидев в нем красивую жену, сделал ей предложение обвенчаться.

«Платье нашей героини очень яркое, красочное, оно не красное», — удивил Александр Васильев.

По словам историка моды, оно имело кошенилевый оттенок, который стал известен модному миру в XVI веке, когда Колумб открыл Америку. Именно там конкистадоры обнаружили насекомое кошениль (мексиканский клоп). Из них стали изготавливать краску для нарядов. В то время они были доступны исключительно знати и аристократам, которые очень гордились такими одеяниями. Сейчас этот тон доступен всем, а мужчины, увидев женщину в платье этого оттенка, обычно сражаются наповал, уж больно он привлекательный.

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