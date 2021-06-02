Как выглядели дочь и сын Гузеевой в детстве: ведущая разворошила семейный альбом

62-летняя Лариса Гузеева как-то говорила, что очень любит перелистывать семейные альбомы. Нет, не интернет-версии, которые сейчас в моде, а настоящие, бумажные. Они, по мнению ведущей шоу «Давай поженимся!», хранят в себе память, тепло, имеют душу.

Так произошло и на этот раз. Просмотрев свои фотоархивы, актриса не удержалась и поделилась некоторыми кадрами со своими фолловерами. На снимках она предстает молодой и веселой, а ее сын Георгий и дочь Ольга – совсем маленькими.

«Это вы меня учите, воспитываете, защищаете и возвращаете меня к себе. Это благодаря вам мне интересно, любопытно, стыдно, ответственно, ярко и весело. Это благодаря вам я еще мечтаю! Вы и есть моя жизнь», — подписала Гузеева фото.

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