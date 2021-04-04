Как выглядит Гузеева со стрижкой «под мальчика»: ведущая разворошила домашние архивы

Звезда программы «Давай поженимся!» в последнее время часто вспоминает прошлое.

Лариса Гузеева подняла свои фотоальбомы и стала регулярно делиться с поклонниками в Сети редкими кадрами из домашнего архива.

«Наши дети не имеют возможности держать в руках прошлое — все в цифре, все призрачно. Мне жаль. У меня огромные коробки со старыми фотографиями, но я редко их открываю: слишком много всего пережито. Организм уже не переносит ни горячего, ни холодного», — рассказала она в Instagram.

Фолловеры ведущей шоу «Давай поженимся!» на Первом канале уже успели увидеть снимки звезды с молодыми Надеждой Бабкиной, Николаем Расторгуевым, Аликой Смеховой.

На сей раз артистка решила показать кадр с Еленой Кореневой.

«Я помню, как меня переродил фильм «Романс о влюбленных» и прекрасная Елена — фантастическая актриса. Разве я могла тогда подумать, что буду вот так близко с кумирами. Благодарю судьбу», — подписала она фото.

На карточке Лариса и Елена запечатлены юными, с задорными короткими стрижками «под мальчика».

«Какая вы красивая, вам идет такая прическа», «Фильм «Романс о влюбленных» был каким-то космическим, необыкновенным. Коренева сыграла непосредственно и гениально!», «Самая лучшая прическа!», «Вам очень идет короткая стрижка!», «Какие волшебно красивые. И сейчас безумно красивые, просто немного другие», — отреагировали на пост фолловеры.

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