«Хотела показать маме!»: Галкин умилил кадрами с рыдающей из-за жучка маленькой Лизой

В честь праздника, 1 июня отмечается День защиты детей, муж Аллы Пугачевой показал свое любимое видео, на котором запечатлена их с певицей дочка. Лизочке всего три с половиной годика.

Максим Галкин по случаю праздника Дня защиты детей поделился в Instagram своим любимым памятным видеороликом. В кадре он запечатлел дочку Лизу, тогда малышке было всего три с половиной годика. Дочка примадонны плохо выговаривая некоторые слоги, похвасталась отцу своей находкой — на цветке сидела божья коровка. Малышка тут же решила пойти домой и показать жучка маме. Вот только доехать на велосипеде с детской площадки до особняка кроха не успела — божья коровка улетела. Тут же послышался плачь Лизы. Девочка очень расстроила, что не смогла принести жучка в дом.

«Это божья коровка! Папа хочешь ее поддержать?! Ой-ой! Она сползает, я хочу ее маме показать! Пойдем скорее домой», — ликовала маленькая Лиза. «Улетела! К своим ребяткам… Хотела показать своей маме», — в следующую секунду безутешно рыдала малышка. «Я знаю, где живут все божьи коровки», — утешал плачущего ребенка Максим. «Где?!» — тут же спросила Лиза. «Пойдем и посмотрим», — отметил шоумен, отправившись с дочкой на лужайку.

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