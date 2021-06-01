«Я возвращаюсь в футбол»: Ольга Бузова, облаченная в лиловую футболку и гетры, сделала неожиданное заявление

Поющая телеведущая, актриса и модный дизайнер Ольга Бузова расширяет горизонты. Не так давно Ольга объявила, что станет наставницей музыкального шоу «Х-фактор» на одном из телеканалов Беларуси.

А в этот вторник звезда выступила с неожиданным заявлением: она готова покорить новую вершину. На этот раз — футбольную. Ольга Бузова будет судить матчи «Евро-2021». Теледива считает себя очень подкованной в этом виде спорта, ведь она — бывшая жена футболиста.

«Я возвращаюсь в футбол, — написала Ольга Бузова в Instagram. — Только теперь уже в качестве арбитра в чемпионате Европы по футболу. Не ожидали? А я могу все. Не зря же я шесть лет сидела на трибуне. Форма у меня будет яркая, как и моя новая жизнь. Держитесь, футболисты, красных карточек у меня много припасено».

Помимо отличного знания правил игры в футбол, рефери должен обладать хорошей физической подготовкой, ведь он все время должен перемещаться по полю, чтобы не упустить из вида ни одной детали. Ольга в последнее время много времени проводит в спортзале, вероятно, ради того, чтобы хорошо подготовиться к предстоящему чемпионату.

Напомним, «Евро-2021» пройдет с 11 июня по 11 июля. Матчи пройдут в странах Европы, и принимать их будут принимать 12 городов: Лондон, Мюнхен, Рим, Баку, Санкт-Петербург, Дублин, Бухарест, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Амстердам и Бильбао.

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