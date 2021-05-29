«Очень дорого обходится»: Ольга Бузова рассказала о ремонте в своей новой квартире

Артистка до сих пор не въехала в элитные апартаменты.

Телеведущая Ольга Бузова призналась, почему в ее будущей квартире такой дорогой ремонт.

Знаменитость редко озвучивает стоимость своих вещей. Однако Ольга не против иногда похвастаться модными платьями и сверкающими украшениями. Пока Бузова показывала свои дорогие кольца и браслеты, она упомянула и о ремонте в квартире за 120 миллионов рублей.

Напомним, еще в 2019 году артистка приобрела недвижимость в элитном районе столицы. Однако до сих пор Ольга не заселилась в свой долгожданный новый дом. Пока в апартаментах идет ремонт.

«Ремонт в моей квартире очень дорого обходится, потому что мрамор, в принципе, дорогой… Мое платье сшито на заказ, оно бесценно уже потому что на мне. Главное — не что на тебе надето, а на ком. Это эксклюзивная ручная вышивка, тут кружево, стразы Swarovski, аппликация, шлейф» — рассказала Бузова в YouTube-шоу «Сколько стоит шмот?».

Напомним, до этого экс-ведущая проекта «Дом-2» показала белоснежное кольцо Van Cleef, которое ей подарил бывший возлюбленный Давид Манукян. Шоумен потратил на презент около 800 тысяч рублей.

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