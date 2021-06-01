«Счастье матери»: Кристина Орбакайте показала, как сыновья и дочка плескаются вместе в бассейне

После того, как несколько недель Кристина ездила на разные съемки и фотосессии, давала интервью, она решила пропасть с радаров и насладиться спокойной жизнью. Но 1 июня артистка поздравила всех с Днем защиты детей. Она поделилась редкими кадрами, на которых все ее дети плещутся в бассейне. На видео Никита, Дени и Клавдия ныряют в воду, плескаются и веселятся под палящим солнцем.

«Архивчик! Счастье матери, когда все дети вместе резвятся. Дай бог нашим детям мирного неба над головой», — написала звезда.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что у Орбакайте очень дружные дети, хоть и рождены от разных мужчин. «Какие все акробаты!», «Дени добрый такой брат», «Такие разные и такие классные», «Классное видео, Кристина, дети просто прекрасные», «Это реально счастье», «Детки, это счастье! Смысл жизни», «Это точно, счастье, когда они рядом!», «Это точно! Тем более, что старшие уже такие взрослые и редко бывают дома», — прокомментировали пост подписчики.

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