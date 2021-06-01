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«Счастье матери»: Кристина Орбакайте показала, как сыновья и дочка плескаются вместе в бассейне

Певица решила поделиться личным видео с Клавдией, Дени и Никитой.

«Счастье матери»: Кристина Орбакайте показала, как сыновья и дочка плескаются вместе в бассейне
Кристина Орбакайте. Фото: Globallookpress.com
Кристина Орбакайте недавно отметила свой юбилей. Она приехала в Москву и закатила шумную вечеринку. Певица принимала поздравления с 50-летием. Даже ее именитая мама Алла Пугачева произнесла речь, в которой похвалила не только наследницу, но и внуков. На празднике были сыновья именинницы Никита Пресняков, который выступил для публики, и Дени Байсаров. А вот девятилетнюю дочку Клавдию Земцову она не стала приводить на вечеринку.

После того, как несколько недель Кристина ездила на разные съемки и фотосессии, давала интервью, она решила пропасть с радаров и насладиться спокойной жизнью. Но 1 июня артистка поздравила всех с Днем защиты детей. Она поделилась редкими кадрами, на которых все ее дети плещутся в бассейне. На видео Никита, Дени и Клавдия ныряют в воду, плескаются и веселятся под палящим солнцем.

«Архивчик! Счастье матери, когда все дети вместе резвятся. Дай бог нашим детям мирного неба над головой», — написала звезда.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что у Орбакайте очень дружные дети, хоть и рождены от разных мужчин. «Какие все акробаты!», «Дени добрый такой брат», «Такие разные и такие классные», «Классное видео, Кристина, дети просто прекрасные», «Это реально счастье», «Детки, это счастье! Смысл жизни», «Это точно, счастье, когда они рядом!», «Это точно! Тем более, что старшие уже такие взрослые и редко бывают дома», — прокомментировали пост подписчики.

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