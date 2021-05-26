«Моделирует талию»: Орбакайте в белоснежном комбинезоне с «золотым» поясом предстала на публике

Певица выбрала элегантный лук для выступления на концерте «Непосед». Ее образ оценила стилист Элла Маковей.

Кристина Орбакайте всегда обладала точеной фигурой. Певица следит за своей внешностью. Накануне она отметила 50-летие. Даже Алла Пугачева уточнила, что такая цифра не вяжется с ее дочкой. По ее словам, Кристина любит выступать, всегда идет на пролом и всего добилась сама. Этой весной артистка несколько раз приезжала в Москву. Свой юбилей она тоже отметила на родине. А перед праздником звезда успела принять участие в концерте «Непосед».

На сцену Кристина вышла в белоснежном комбинезоне с «золотым» поясом. Наряд с прямыми брюками дополняли туфли-лодочки в тон. Она сделала хвост с локонами и неброский макияж. Артистка подчеркнула свою стройную фигуру. Певица зажигательно двигалась на сцене вместе с детьми.

А для портала Teleprogramma.pro оценила лук артистки стилист Элла Маковей.

«Брючные комбинезоны — фавориты на протяжении нескольких сезонов. Это объясняется тем, что во многих случаях они являются прекрасной альтернативой платьев в пол. Однако образ в комбинезоне сегодня более динамичный, актуальный и молодой, если хотите. Брючные комбинезоны, как и платья в пол, создают строящую вертикаль, а четкая линия плеча и лацканы придают силуэту структуру и строгую графику. Кристина умело использует преимущества брючного комбинезона. Прямые длинные брюки подчеркивают рост и стройность, а небольшой напуск, подхваченный широким «золотым» ремнем с крупной прямоугольной пряжкой, моделирует талию», — высказалась эксперт.

Добавим, что на празднике в честь юбилея Кристина тоже отметилась в комбинезоне. Она выбрала фасон из атласа и без пояса, но с рукавами-крыльями и глубоким декольте.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция, имеет высшие образование.

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