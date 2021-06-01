У папы на руках: дочка Климовой в полосатом сарафане повидалась с отцом Гелой Месхи

Сам актер поделился в Instagram нежным снимком с Беллой. Малышка прильнула к папе, давая понять, что очень привязала к родителям.

В честь праздника Дня защиты детей актер Гела Месхи поделился в Instagram редким снимком с дочкой Беллой. Наследницу артисту подарила экс-возлюбленная Екатерина Климова. В кадре Месхи предстал с малышкой дочуркой, которая прильнула к нему на детском празднике. Сидя на руках у папы, Белла потянулась так, чтобы отец смог поцеловать ее в щечку. Кроха очень привязана к родителям. Но из-за занятости отца, который много снимается, она не так часто его видит.

Сама Климова давала понять, что не запрещает отцам своих детей навещать наследников. Всего Екатерина трижды была замужем и в каждом браке появлялись малыши. От ювелира Ильи Хорошилова она родила дочку Елизавету, ей 19 лет. От Игоря Петренко — сыновей: Матвея и Корнея. В союзе с Гелой Месхи на свет появилась Белла.

На фото с папой малышка позировала в полосатом сарафане на фоне воздушных шариков. Судя по всему, с отцом Белла повидалась на одном из праздников.

«С Днем защиты детей! Пусть наши дети как можно дольше остаются детьми. Беззаботными, веселыми, радостными. Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей!!» — отметил Месхи.

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