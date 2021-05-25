Льющийся голосок: Климова в белой толстовке и велосипедках спела под живой аккомпанемент

В свои 43 года Екатерина Климова не только построила успешную карьеру, как киноактриса, она также играет в театре, и как выяснилось — поет. В своем микроблоге знаменитость поделилась свежим видеороликом, на котором она была запечатлена в момент исполнения лирической композиции под живой аккомпанемент. Экс-возлюбленная Гелы Месхи пела без фонограммы, чистым и приятным тембром. Многие поклонники артистки и не догадывались, что она обладает такими талантами.

В кадре актриса позировала в белой толстовке оверсайз и ультрамодных велосипедках. При этом Климова отказалась от яркого макияжа, отдав предпочтение естественности. Изюминкой образа стали пышные мелкие кудри, которые обрамляли лицо актрисы.

«Там нет меня

Где на песке не пролегли твои следы

Где птица белая в тоске

Где птица белая в тоске кружит у пенистой воды…» — льющимся голоском пропела актриса.

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