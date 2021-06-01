Смешливая хохотушка: Лазарев показал редкий кадр с блондинкой дочкой и подросшим сыном

Маленькая Анечка, как и ее старший братик, заметно вытянулась. Дети певца очень похожи между собой.

Сергей Лазарев по случаю праздника Дня защиты детей поделился в Instagram свежим домашним снимком. В кадре он позировал с сыном Никитой и дочкой Анечкой. Малышка растет смешливым ребенком. На всех редких фото с отцом кроха неизменно улыбается и смеется. Аня может похвастаться пухлыми щечками, маленьким упрям подбородком, милым носиком и светлыми волосиками, в отличие от братика Никиты, она пока еще остается блондинкой. Может с возрастом ее волосы немного потемнеют — станут русыми.

На фото Анечка позировала в лавандовой толстовке и спортивных брючках с кроссовками. Певец нежно обнимал двоих детей, давая понять, что в семье у него все прекрасно. По словам Сергея, он сам воспитывает дочь и сына. Разумеется в этом ему помогают нянечки. Однако по ночам, когда малыши капризничали или у них резались первые зубки, к ним подходил именно папа, чтобы успокоить, уложить спать, утешить.

«Дети — главное счастье и богатство! Я за них горой!! С днем защиты детей», — отметил певец.

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