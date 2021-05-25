Оделись в одном стиле: Сергей Лазарев впервые выступил на сцене со своим подросшим сыном

Сергей Лазарев является одним из самых популярных артистов в России. Долгое время он не рассказывал о своей личной жизни. Певец даже встречался с Лерой Кудрявцевой, но до свадьбы дело не дошло. Потом они стали друзьями. Примечательно, что артист скрывал свих детей. О рождении сына Никиты он объявил, когда мальчику было уже три года. А потом он в шоу Кудрявцевой признался, что у него растет еще и дочка Анна.

Если сыну Сергея скоро исполнится семь лет и мальчик часто сопровождает папу на разных съемках, то двухлетнюю дочку певец оберегает от лишнего внимания. Он занимается с наследником и часто возит его на море. Помогает ему заботится о детях его мама. Недавно артист побывал на отчетном концерте, где его сын станцевал на сцене. А вот 24 мая Лазарев впервые сам выступил с Никитой.

Певец оделся в одном стиле с наследником. Они появились на публике в черных брюках и белых рубашках. Сергей спел с сыном один из своих хитов — «Это все она». Публика тепло встретила исполнителей.

Певец получил массу комплиментов, как и его подросший наследник. Многие поклонники уверены, что у него растет достойная смена. Добавим, что в этот вечер Лариса Долина тоже выступила на сцене, но не с дочкой, а внучкой Александрой. Среди выступающих были: Валерия, Александр Олешко, Юлия Волкова и многие другие известные персоны.

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