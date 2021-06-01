«Снова в модных фаворитах»: 72-летняя Пугачева в мини-платье подчеркнула стройность ног капроновыми колготками

72-летняя Алла Пугачева просто обожает яркие аксессуары, в ее звездном гардеробе можно найти все, от косынок, шляпок с вуалью, очков-тишейдов, кружевных митенок до подвесок с массивными кулонами, перстни и изящные ремешки. На одной из фанатских страничек примадонны в Instagram появилось ее домашнее фото, которое ранее в личном профиле публиковал шоумен Максим Галкин. В кадре он запечатлен в компании Аллы Борисовны в подмосковном особняке в деревне Грязь.

Певица отдала предпочтение акцентному мини-платью в монохромном оттенке, поверх она накинула тренч. Стройность ног Пугачева умело подчеркнула плотными капроновыми колготками и туфельками с ремешком. Изюминкой лука стала серебристая подвеска на длинной цепочке. Модный аутфит певицы в беседе с сайтом Teleprogramma.pro оценила имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева.

«Просто идеально смотрится контрастное столкновение мужского и женского в total black и этим умело пользуются француженки и Алла Борисовна. Черный — идеальный фон для statement-аксессуаров, что мы и наблюдаем в данном образе. Оригинальность кулона гармонично поддержана прической. И хочу заметить, что кулоны на цепочках снова в модных фаворитах», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии.

Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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