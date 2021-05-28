«Добавили модного градуса»: Пугачева в джинсах-варенках выбрала модные клубничные очки-тишейды

Оценивая модный аутфит Примадонны на прохладную погоду, имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева в беседе с сайтом Teleprogramma.pro отметила, что певица отдала предпочтение уютному, нежному и одновременно стильному луку с джинсами-варенками.

Нежность и «вкусность» в образе Аллы Пугачевой создает цветовое комбинирование. Так, кремовая куртка вместе с меховой отделкой сочетается с клубничным тоном джемпера и оправы очков. Красное с белым — самое эффектное смешение, получается такая десертно-вкусная палитра «клубника со сливками».

«Поддерживают и завершают образ имиджевые очки-тишейды в модной оправе с двойным мостом и прозрачными стеклами. Они не только добавили модного градуса, но и хорошо поддержали яркий образ в дневное время, когда дневной макияж не приемлет яркого раскраса. Не последнюю роль играет и перстень с красным круглым камнем, который по цвету и по форме гармонирует с очками. Вся аксессуарная группа в едином цвете, ритме и стиле», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии.

Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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