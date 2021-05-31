«Ах, эти сдобные прелести»: Орлова в мокром лифе от купальника сексапильно поплавала в бассейне

Теперь в полку ведущих «Дома-2» прибыло: к ним присоединился блогер Давид Манукян. Молодой певец занял место бывшей невесты Ольги Бузовой. Надо ли говорить, что появление музыканта на поляне вызвало бурную реакцию не только участников, но и поклонников телестройки. Сам же Дава сохраняет завидное терпение, отвечая на вопросы про Бузову. По словам шоумена, ему совершенно все равно, что думает Ольга относительно его появления на проекте в статусе ведущего. Манукяна заботит только одно — достойно справиться со своими обязанностями — ведь в этом амплуа ему выступать еще не приходилось.

Поклонники с нетерпением ожидают, что Дава будет проявлять «интерес» и к Ольге Орловой. Хотя у той, напомним, есть вторая половинка. Но о личной жизни экс-солистка группы «Блестящие» распространяться не привыкла. Певица поделилась в Instagram соблазнительным снимком в мокром лифе от купальника, блеснув упругими прелестями.

«Ах, эти сдобные прелести», «Дава приударит?», «Ждать ли нам роман с Манукяном?!», «Вау, какие у вас изящные прелести», «Ждем ухаживания Давы», «Было бы забавно, если бы Манукян стал бы выражать симпатию Оле!», «Ягодки чуть не уплыли», «Дава такую красоту стороной-то не обойдет?», «Как там Дава? Жив еще??» — шутят фолловеры, обсуждая «горячее» фото Ольги Орловой в бассейне.

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