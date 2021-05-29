«Похоже, навеселе»: Бузова в откровенном боди удивила публику странным поведением на сцене в Волгограде

Артистка во время выступления не только ругалась, но и заигрывала с танцорами из своего коллектива.

Ольга Бузова привыкла к публичной жизни. Однако в этом году она тяжело пережила расставание с Давидом Манукяном. Причину размолвки девушка так и не озвучила, но намекала на неверность избранника. После случившегося она успела побывать в больнице, но быстро восстановилась и теперь даже ездит на гастроли. Поклонники заметили, что телеведущая стала чаще оголяться на публике. На днях в Кремле она выступила в откровенном платье.

А вот 29 мая Ольга приехала в Волгоград. Сначала она взбудоражила публику, сделав пикантное фото на балконе отеля. Девушка позировала в купальнике с открытыми бедрами на фоне храма, что возмутило многих ее фанатов. Позже она стала готовиться к выступлению. В лифте Бузова запечатлела себя в микроплатье белого цвета с подвязками, к которым были привязаны ботфорты. Она находилась в хорошем настроении.

Первый номер в центральном парке города был на трек WIFI прошел почти безупречно. Однако Ольга позволила показать себе со сцены непристойный знак. При этом она танцевала и пела, поэтому сначала не все обратили внимание на ее странное поведение.

Потом девушка переоделась в откровенное боди под леопарда и черные сапожки. она стала петь другие свои хиты. Вместе с ней на сцене была подтанцовка. Во время одного из перерывов парень-танцор взял ее на руки.

«Можно поставить меня? Как приятно, когда мужчины меня слушают. Блин, где найти такого?» — отметила она.

Позже Бузова заявила, что не стесняется своего возраста и назвала себя дурой. Публика была шокирована таким поведением эмоциональной артистки. Нашлись и те, кто заподозрил, что она была в алкогольном опьянении. «Похоже, навеселе», «В драбадан просто», «Пришлось ребенка увести, такое творила», «Ну Оля, сначала ждали почти два часа, а потом такое шоу устроила», — стали писать в Сети жители города.

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