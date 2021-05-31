На прохладную погоду: Валерия в пудровом тренче отметилась в брюках палаццо в оттенке вареной сгущенки

Певица выглядит значительно моложе своих лет. Сложно поверить, что у нее есть внучка.

Певица Валерия слывет первой модницей. И не зря! У поп-дивы разнообразный звездный гардероб: от вечерних туалетов до повседневных аутфитов в стиле casual и спорт-шик. Несмотря на то, что младший сын певицы Арсений Шульгин успел сделал именитую артистку бабушкой, наряжаться как дамы элегантного возраста жена музыкального продюсера Иосифа Пригожина не спешит. Ей нравится выглядеть молодо и современно. Для этого Валерия пополняет гардероб популярными и ультрамодными обновками.

На прогулке, в частности, певицу можно увидеть в трендовых брюках палаццо в оттенке вареной сгущенки — этот фасон брюк стал стопроцентным хитом. Об этом говорила и имиджмейкер-стилист Ольга Линцова в беседе с сайтом Teleprogramma.pro, давая понять, что брюки палаццо могут мгновенно сделать образ ультрасовременным. Надо ли говорить, что с помощью правильно подобранных брюк можно визуально вытянуть силуэт, как это сделала Валерия, став казаться еще выше и стройнее.

К аутфиту она подобрала пудровый тренч и остроносые леопардовые ботильоны, ставшие изюминкой и яркой деталью всего лука. Такой образ идеально подойдет на прохладную и дождливую погоду.

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