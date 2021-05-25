«Оставайся такой же молодой»: Валерия в алом шелковом платье с перьями позировала с Орбакайте в леопарде

Певица Валерия поделилась в Instagram памятным снимком, на котором она позировала с именинницей Кристиной Орбакайте. В кадре возлюбленная музыкального продюсера Иосифа Пригожина позировала в алом шелковом платье в пол с разрезом и яркими перьями. Образ артистки дополнили золотистые босоножки на высоком каблуке. Рядом с певицей запечатлелась Кристина Орбакайте. Дочка Примадонны отдала предпочтение леопардовому силуэтному платью-халату.

25 мая Кристина Орбакайте отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 50 лет. Праздник, по словам певицы, она проведет с самыми близкими: мамой Аллой Пугачевой, ее мужем, шоуменом Максимом Галкиным, и тремя детьми — Никитой, Дени и Клавой.

«Кристиночка, дорогая, с твоим особенным днем рождения! Пусть все хорошее в твоей жизни не претерпевает изменений — оставайся всегда такой же молодой, прекрасной, любимой, востребованной. Пусть впереди будет еще много творческих побед, а мы будем им радоваться вместе с тобой», — отметила певица.

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