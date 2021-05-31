Нетребко в брюках оттенка «нежная липа» и летнем разноцветном пальто появилась в долине Вахау

Оперная певица Анна Нетребко никогда не сидит на месте, между бесконечными гастролями и репетициями она всегда находит время для прогулок и культурных походов. Звезда путешествует по всему миру, а когда задерживается дома в Австрии, старается исследовать ее.

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На сей раз артистка посетила старинный городок Мельк и долину Вахау, которая, благодаря обилию памятников культуры и истории, занесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Анна зашла в старинные храм и библиотеку, насладилась прогулкой по окрестностям Дуная и переправой через реку.

Для своего променада Нетребко выбрала красочное летнее пальто в разноцветную полоску с элементами клетки, лакированные голубые туфли и брюки трендового оттенка «нежная липа». О том, что зеленые тона сейчас очень актуальны ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала.

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