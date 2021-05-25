Идеальны для динамичных дам: Подольская примерила трендовые очки-маску размера макси

Наталья Подольская отметилась на шопинге в новых очках-маске. Судя по всему, певица недавно приобрела модный аксессуар, и сама пока не уверена, подходит ли он ей.

В личном блоге она спросила своих подписчиков: «Как вам мои очки?» Однако имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева заверила – они в тренде и хорошо подходят образу артистки.

«На Наталье мы видим имиджевые очки, которые сочетают в себе сразу несколько модных трендов: объем и монохром (когда оправа и линзы очков в едином цвете). Такие цветные очки просто идеально поддерживают монохром всего образа, создавая целостность. По форме и объему они напоминают модные очки-маску, выполненные в виде единой монолитной линзы, прикрывающей половину лица. Как правило, такие очки предпочитают носить знаменитости во время дневных прогулок, чтобы быть менее узнаваемыми. Эти очки идеально поддерживают любой динамичный стиль. Так что очки Натальи выполняют свою функцию имиджевых очков и поддерживают общую концепцию цвета и стиля», — прокомментировала специально для Teleprogramma.pro Лариса Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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