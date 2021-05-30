«Какая классная!»: Королева в ассиметричном кроп-топе блеснула роскошным бюстом

Недавно Наташа Королева погостила в США у мамы – Людмилы Порывай, которая живет в Майами уже много лет. По приезду в Москву, артистка приступила к работе – с недавних пор она стала ведущей на одном из музыкальных каналов страны. В своем Instagram звезда поделилась кадрами, на которых предстала в ярком и дерзком образе. Наташа сделала разноцветные волосы, броский макияж с желтыми тенями для глаз и яркой губной помадой. При этом нарядилась в ассиметричный кроп-топ цвета свежей травы с глубоким декольте, благодаря которому в очередной раз похвасталась своим роскошным бюстом.

«Разогреваюсь перед встречей моего личного нового годика», — написала Королева.

К слову, день рождения певица отметит 31 мая. Ей исполнится 47 лет. А фанаты тем временем оценили новую публикацию артистки.

«Какая классная! Обожаю! Яркая такая!», — писали пользователи Сети.

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