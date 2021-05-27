«Выпьем за любовь!»: Королева в алом платье с открытыми плечами позировала на яхте

Недавно Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко, более известным как Тарзан, побывала в Майами. Там живет мама артистки, 75-летняя Людмила Порывай. После непродолжительного отдыха певица вернулась в Москву, где приступила к съемкам программы. С недавнего времени Королева является ведущей ТВ-шоу. В своем Instagram она поделилась кадрами со съемок.

Певица позировала в алом платье с открытыми плечами и модными объемными рукавами. Образ дополнила соломенной шляпкой с лентой в тон платью.

«Выпьем за любовь!» — подписала фото Королева.

Напомним, в прошлом году в семье Наташи случился скандал. После того, как Тарзан признался в измене, певица нашла в себе силы простить его.

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