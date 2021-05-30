«Иногда полезно сменить обстановку»: Ксения Бородина проводит выходные с дочерьми в столичном отеле

Жена бизнесмена Курбана Омарова — Ксения Бородина — отправилась на выходные в один из столичных отелей. Примечательно, что на этот раз знаменитость решила провести досуг вместе с дочерьми.

Напомним, телеведущая воспитывает двоих дочерей — Марию и Теону.

Ведущая шоу «Дом-2» заселилась с малышками в отель и показала их номер. Оказалось, у девочек в распоряжении был даже собственный вигвам. А на завтрак Ксения заказала детям завтрак из блюд на любой вкус.

Фрукты, круассаны, выпечка с ягодами, сырная и овощная тарелки, салаты, сырники, сок, разнообразные джемы и мед — все, это Ксения продемонстрировала в своем профиле. Также на фото Бородина показала и своих девочек в пижамах с принтом. Сама знаменитость была одета в махровый кипенно-белый халат.

«Настоящее доброе утро. Такие моменты нас с девочками сближают еще больше. Иногда полезно сменить обстановку, собрать маленький чемоданчик и поселиться в отеле в центре Москвы. Именно тут прикольно оставаться с детками, тут рядом детские площадки, развлекательные центры, речные прогулки, выставочные центры. После прогулки можно пойти в СПА», — написала Бородин в своем профиле.

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