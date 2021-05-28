Стильный монохром: Ксения Бородина в косухе оверсайз и лоферах Prada посетила ресторан

Ксения Бородина не скрывает, что тратит много денег на наряды и аксессуары. Недавно она потратила 5 миллионов рублей на новые часы. Стоит отметить, что раньше телеведущая не часто появлялась на публике, предпочитая свободное время проводить с семьей. Но после пандемии она не упускает возможность развеяться вне дома. При этом каждый раз девушка демонстрирует новые образы. Она любит следить за трендами.

Накануне Ксения встретилась с подругами. Сначала они прогулялись по Москве, наслаждаясь солнечной погодой, а потом заглянули в ресторан, где побаловали себя десертами. На этот раз телеведущая похвасталась стильным монохромным образом. Она была облачена в кожаные брюки на резинке, водолазку и косуху оверсайз. Ее лук дополняли лоферы Prada на толстой подошве и сумка Dior.

«Очень хорошая девочка», — с иронией написала она.

Так как изделия из экокожи и обувь на толстой подошве на пике популярности в этом сезоне, Бородина воспользовалась случаем и составила наряд в стиле total black. Поклонники восхитились нарядом знаменитости. Многие отметили, что даже подражают ее стилю. «Просто отпад», «Очень стильная девочка», «Удивительно ,что ногу не подняла», «Красивая и как всегда стильная», «Невероятно стильный образ у вас. Такую косуху себе хочу», «Тебе только байк еще нужен», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: