«Лето – пора свадеб»: Семенович появилась в подвенечном платье, блеснув пышным бюстом

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович в этом году отметила свое 41-летие. Артистка пока не была замужем, но подвенечное платье уже примерили. Кадрами, на которых она гуляет по улицам в белоснежном наряде, поделилась в своем Instagram.

«Лето – пора свадеб. Я всем желаю встретить свою настоящую любовь», — написала Семенович.

Фасон платье позволил артистке в очередной раз напомнить всем фанатам о ее роскошных формах. Вместо фаты к наряду она подобрала вуаль.

«Роскошная! Красавица! Красивое платье», — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее Семенович сообщала, что планирует заморозить яйцеклетки. В будущем певица планирует стать матерью. К такому методу прибегали уже многие российские звезды.

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