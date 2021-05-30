«Как же быстро пролетел этот учебный год»: Водонаева в полосатом костюме-тройке приготовилась к сдаче экзамена в МГУ

Телеведущая осознанно подошла к образованию в свои 38 лет.

На личной странице экс-участницы проекта «Дом-2» — Алены Водонаевой — появился фотоотчет знаменитости из стен одного из корпусов МГУ.

Водонаева признались, что завершает учебный год. Телеведущая обучалась на факультете журналистики и готовится сдавать выпускной экзамен.

«Журфак МГУ. Как же быстро пролетел этот волшебный учебный год с сумасшедшими нагрузками. Лучший год. Послезавтра госэкзамен», — написала в своем профиле Алена.

Водонаева также поделилась фотографиями из корпуса на Моховой. Для последнего учебного дня знаменитость выбрала черные туфли-лодочки с серебристым напылением на шильке, темно-синий костюм с мужского плеча в вертикальную молочную полоску и рубашку с длинными рукавами кипенно-белого цвета.

Поклонники Алены пожелали владелице салонов красоты удачи, а также восхитились ее фэшн-образом:

«Самая роскошная», «Так круто учиться уже во взрослом возрасте, точно зная для чего», «Желаю огромной удачи в сдаче экзамена! Ты умничка, справишься», «Супер стиль, глаз не оторвать», «Алена, роскошная, красивая, дерзкая!», «Вы потрясающе выглядите», — написали подписчики Водонаевой в комментариях под снимками.

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