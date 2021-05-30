«Повод ликовать»: какое модное и красочное платье для лета посоветовала женщинам Хромченко

Стилисты «Модного приговора» на Первом канале представили публике образ для героини проекта, облачив ее в платье из ткани, словно состоящей из лоскутов. Ведущая проекта Эвелина Хромченко заметила, что наряды, похожие на пэчворк, сейчас в тренде и посоветовала женщинам присмотреться к ним.

«Наряд напоминает технику пэчворк, очень модную в нынешнем сезоне. Коллекции нынешнего сезона создавались в пандемию и тема пэчворка, а также разных других способов сохранения природы и собственного бюджета была для дизайнеров очень близка. Имеет смысл задуматься о ней, потому что нынешнее лето – это повод ликовать. Мы все еще находимся в довольно нестабильной эпидемиологической ситуации и в тот момент, когда мы можем радоваться, мы должны радоваться максимально активно. Техника пэчворк, даже очень простенькая, может быть, не такая мультиколористичная, всегда будет контрастной и всегда вам поможет эту радость выразить в вашем костюме», — прокомментировала эксперт моды.

Ранее Хромченко назвала другой тренд сезона – вязаное крючком платье. Стилист заметила, что к этим нарядам у некоторых обывателей сложился не совсем верный подход. В то время как они считают их чем-то устаревшим, молодые дизайнеры одежды, напротив, полагают, что это очень актуальная вещь.

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