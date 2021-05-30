Супермодная вещь: Хромченко расхвалила вязаное платье героини «Модного приговора»

Героиня шоу «Модный приговор» Первого канала по имени Любовь вышла на подиум проекта в разноцветном вязаном крючком платье, которое не очень нравилось ее взрослому сыну Олегу. Однако Эвелина Хромченко заверила – он не прав, такие наряды в настоящий момент в горячих трендах.

«Многим сейчас кажется, что мимо нас прошел коврик, который совсем немодный, бабушкин. Но на самом деле она идет в супермодной вещи, в абсолютно кутюрной ручной работе, в том, что супермолодые новые дизайнеры считают чем-то совершенно гениальным. Для меня наша героиня – продвинутая модница с большими международными связями. И мне интересно, где она взяла это платье», — прокомментировала лук участницы передачи Эвелина Хромченко.

Историк моды Александр Васильев подтвердил слова своей коллеги, он тоже уверен, что вязаные платья ручной работы – супертренд.

Отметим, что ранее об актуальности нарядов ручной работы говорил и стилист Александр Рогов.

«Сейчас вязаные вещи, которые будто бы связала ваша бабушка, — это просто топ!» — высказывался он на своем YouTube-шоу «Шоп-контент».

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