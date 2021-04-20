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Будто их создала бабушка: какие вязаные вещи сейчас в тренде, показал Рогов

Чтобы выглядеть актуально, сегодня можно просто разворошить дальние полки шкафа.

Будто их создала бабушка: какие вязаные вещи сейчас в тренде, показал Рогов
Александр Рогов. Фото: Борис Кудрявов/ "Экспресс газета"

В этом году трикотажные вещи — на пике популярности. И чем они наивнее выглядят, тем лучше. Об этом рассказал Александр Рогов на своем YouTube-шоу «Шоп-контент». На суд публики он представил стильный комплект, который состоял из модных джинсов-труб с металлическими пуговицами и кардигана в стиле 90-х крупной вязки с вышивкой в виде цветочков.

«Это просто топ!»: какие вязаные вещи сейчас в тренде, показал Рогов
«Это просто топ!»: какие вязаные вещи сейчас в тренде, показал Рогов. Кадр из YouTube-шоу «Шоп контент»/ youtu.be/3sjqrMmscPY

«Сейчас вязаные вещи, которые будто бы связала ваша бабушка, — это просто топ!» — сказал Рогов.

Отметим, что кардиган был разбеленно-желтого оттенка, который институт цвета Pantone назвал в этом году наряду с серым самым актуальным.

По словам стилиста, тренд на вязаные вещи — для продвинутой аудитории. Ведь красиво миксовать остромодные вещи с простыми могут далеко не все.

Александр Рогов.
Александр Рогов. Кадр из шоу СТС «Рогов в деле»/ youtube.com/channel/UCVKwYTfYOleisP5ghiIcwcg

На шоу СТС «Рогов в деле» ведущий тоже рассказал про моду на вязаные наряды и показал еще два актуальных топа. Один — в оттенке спелой тыквы, вязаный будто бы крючком, второй — черный, в стиле макраме.

Модный топ.
Модный топ. Кадр из шоу СТС «Рогов в деле»/ youtube.com/channel/UCVKwYTfYOleisP5ghiIcwcg

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