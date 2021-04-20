Будто их создала бабушка: какие вязаные вещи сейчас в тренде, показал Рогов

Чтобы выглядеть актуально, сегодня можно просто разворошить дальние полки шкафа.

В этом году трикотажные вещи — на пике популярности. И чем они наивнее выглядят, тем лучше. Об этом рассказал Александр Рогов на своем YouTube-шоу «Шоп-контент». На суд публики он представил стильный комплект, который состоял из модных джинсов-труб с металлическими пуговицами и кардигана в стиле 90-х крупной вязки с вышивкой в виде цветочков.

«Сейчас вязаные вещи, которые будто бы связала ваша бабушка, — это просто топ!» — сказал Рогов.

Отметим, что кардиган был разбеленно-желтого оттенка, который институт цвета Pantone назвал в этом году наряду с серым самым актуальным.

По словам стилиста, тренд на вязаные вещи — для продвинутой аудитории. Ведь красиво миксовать остромодные вещи с простыми могут далеко не все.

На шоу СТС «Рогов в деле» ведущий тоже рассказал про моду на вязаные наряды и показал еще два актуальных топа. Один — в оттенке спелой тыквы, вязаный будто бы крючком, второй — черный, в стиле макраме.

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