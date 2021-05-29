«Мам, ну когда вы уже с папой помиритесь?»: дочь Агаты Муцениеце хочет, чтобы Павел Прилучный вернулся в семью

Звезда сериала «Закрытая школа» — Агата Муцениеце — рассказала, что в последнее время ее дети снова стали надеяться на воссоединение актрисы и ее экс-мужа Павла Прилучного.

Пятилетняя дочь Агаты и Павла — Мия Прилучная — поинтересовалась у мамы, когда они с папой помирятся. По словам Муцениеце, малышка не совсем понимает, что любовная история родителей закончилась.

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«Мам, ну когда вы уже с папой помиритесь?». А ведь раньше они не подавали виду. А теперь я понимаю, что сделала им плохо и больно. Скорее всего, эта травма останется у них надолго… Развод неизбежен, если два человека не могут оставаться вместе. Драться и ругаться нет смысла. Что сделать, чтобы Мия так сильно не переживала?», — спросила знаменитость у своего собеседника в YouTube-шоу «Честный развод».

Актер Алексей Барабаш посочувствовал коллеге и посоветовал ей обратиться к специалисту:

«Знаешь, я скажу тебе такую вещь — не знаю, понравится она тебе или нет… Надо, чтобы уже сейчас девочка работала с психологом. Потому что ты все равно мегазанятой человек и не найдешь столько времени и правильных слов, чтобы объяснить ребенку, как это произошло».

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