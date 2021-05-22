«Как будто преподаю в православной школе»: Муцениеце в платье макси с розовыми цветами вышла в свет

Накануне в Москве журнал HELLO! организовал званый ужин, куда пришли многие знаменитости. Например, актриса Лиза Арзамасова появилась на вечере в платье с цветочным принтом, которое скрыло ее беременность от публики.

Звезда «Закрытой школы», бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце тоже среди приглашенных. Актриса решила поддержать тренд на цветочный принт и предстала перед камерами в платье-макси розового цвета. По итогам своего выхода в свет знаменитость призналась:

«Меня вчера усыпали комплиментами! Ну почти. Одна из моих любимых подруг все время смеется, что мои наряды слишком закрыты, как будто я преподаю в православной школе. А вы что думаете? Лично я в восторге от платья и сумочки», — написала звезда.

Стилист Анастасия Стар согласна с подругой актрисы. Модный эксперт тоже считает, что Агате нужно немного раскрепостить свои вечерние образы.

«Тренд на розовый цвет захватил мир! Каждая модница уже имеет в гардеробе несколько вещей стильного цвета. Это относится не только к «чистым» розовым оттенкам, но и принтам с использованием этого тона. Что мы и видим в новом образе Агаты Муцениеце.

В целом комплект Агаты кажется мне довольно простым, будто недоработанным. Платье хочется укоротить до длины по середину икры, заменить ремень на кожаный и затянуть потуже, сделав больший акцент на талии и приоткрытых ногах.

Нюдовые лодочки, конечно, обязаны быть у каждой, они универсальны и практичны, но в данном случае «простят» весь вечерний образ. Я бы заменила их на оранжевые/лавандовые/белые. Сейчас создается впечатление, что Агата «парит над землей», так как обувь сливается с цветом кожи, а платье закрывает ноги полностью.

Так как это комплект на вечер, то мне в нем не хватило украшений и головного убора, например, ободка. К сумочке, кстати, вопросов нет. Такие микроаксессуары являются одним из «горячих» трендов этого сезона, и вопросов к ним у меня нет, кроме одного: «У кого-то туда телефон хотя бы входит?», — оценила наряд эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни курсы «Имидж любитель» и «Имидж любитель – 2. ДНК стилей». Опыт работы — 2 года.

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