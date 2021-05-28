Седокова блеснула соблазнительным бюстом в платье цвета «взбесившейся Барби»

Недавно Анна Седокова с мужем Янисом Тиммой побывала в Лос-Анджелесе. Там, на берегу океана, артистка снимала кадры своего нового клипа. После она отправилась в Киев, где продолжила работать над видео. Совсем скоро Анна представит новый альбом. В своем микроблоге она поделилась кадрами со съемочной площадки.

Один из образов Седоковой в клипе состоял из эффектного платья-бюстье актуального в этом сезоне цвета «взбесившейся Барби», которое подчеркнуло все ее прелести, включая пышную грудь. Его она дополнила лодочками на шпильке такого же оттенка.

Напомним, в прошлом году Седокова в третий раз вышла замуж. Ее избранником стал баскетболист Янис Тимма, с которым она встречалась на протяжении года.

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