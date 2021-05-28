«Полина – садовод»: Гагарина в модном худи и шортах цвета капуччино отправилась за покупками

Певица Полина Гагарина в прошлом году развелась со своим вторым мужем и решила сменить место жительства, приобретя новый особняк. Сейчас звезда активно делает ремонт в доме, ездит лично за покупками для интерьера и экстерьера и предвкушает скорое новоселье.

больше по теме В стиле сафари: Ольга Бузова в топе и шортах оверсайз повеселилась в лифте Певица меняет наряды в течение дня по нескольку раз.

Накануне звезда отправилась в питомник деревьев, цветов и кустарников, чтобы лично отобрать зелень, которая будет радовать глаз на приусадебной территории. Восхитившись красотой цветущих кустов, звезда решила во что бы то ни стало переплюнуть знаменитого садовода отечественного шоу-бизнеса Максима Галкина.

«Полина — садовод! Еще в детстве я с бабулей ходила на рынок за продуктами и никогда не могла пройти мимо цветочной лавки. Всегда возвращались с красивым букетом нежных цветов!

А теперь у меня свой дом с большим садом и настоящий полет для творчества и фантазии», — радостно сообщила красотка.

В питомник Гагарина оделась как настоящий садовод. Она облачилась в модное нынче худи и шорты, составившие комплект с кофтой, цвета капуччино. Звезда решила, что вместо сумочек и туфель теперь будет покупать рододендрон и азалию.

Смотрите также