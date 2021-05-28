«Будем устраивать соревнования»: Гагарина в своем новом особняке намерена превзойти роскошный сад Галкина

Муж Аллы Пугачевой телеведущий Максим Галкин давно прославился своей страстью к садоводству. Шоумен в любое время года с наслаждением проводит время на приусадебном участке, а весной следит чуть ли не за каждой почкой или бутоном.

На его участке растут десятки видов деревьев, сотни сортов цветов, кустарников и ягод с самых разных уголков планеты. Глядя на него, многие звезды вдохновляются и стремятся воссоздать на своей территории хоть что-то подобное.

Например, накануне певица Полина Гагарина отправилась в питомник, чтобы приобрести растения в свой будущий сад на территории нового особняка. Звезда вовсю делает ремонт и готовится поскорее переехать.

«Выбираю в свой сад цветы, скоро будем устраивать соревнования с Максимом Галкиным, у кого что быстрее и больше цветет», — рассказала красотка в микроблоге.

Девушка намерена превзойти звездного садовода по буйству красок и ароматов, которые по весне будут появляться на ее приусадебной территории. «Ну что за азалия, а! Я купила таких три», — призналась блондинка.

Оставаться на азалиях Гагарина не намерена. В ее планах не только цветы, но и деревья. Например, Полина хочет несколько ив.

Помимо Гагариной, за садом Галкина и Пугачевой следят, например, Рудковская и Плющенко. супруги владеют уютным садом, и Яна регулярно устраивает онлайн-экскурсии по нему для своих фолловеров.

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