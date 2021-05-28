«По маминой линии»: Доминик Джокер рассказал о родстве с Никитой Малининым

В очередном выпуске проекта «Загугли звезду» на портале Teleprogramma.pro — новый герой. Им стал певец Доминик Джокер, настоящее имя которого — Александр Бреславский.

Музыкант дал ответы на самые популярные вопросы, которые поклонники гуглят в Сети, и лично прокомментировал разные слухи вокруг его персоны. Как оказалось, музыканта действительно связывает дальнее родство с семьей прославленного артиста Александра Малинина. А именно — его старшего наследника Никиты, финалиста «Фабрики звезд – 3».

Об этом Джокер признался, когда рассказал о своем старте на Первом канале в составе участников четвертого сезона «Фабрики звезд». Туда он отправился с «группой поддержки» в лице Никиты Малинина, который является его дальним родственником по материнской линии.

Никита Малинин стал первенцем своего легендарного отца в первом браке с Инной Курочкиной. В то время, когда родители Никиты поженились, она играла на скрипке в ВИА «Поющие гитары».

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