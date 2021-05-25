Яркая: Клава Кока в ветровке с абстрактным принтом и в обрезанной мини-юбке отправилась на прогулку

Долгожданное тепло и яркое солнце благотворно влияют не только на окружающую природу, расцветающую буйными красками, но и на гардеробы звездных модниц. Например, певица Валерия добавила активного цвета в свои образы, сначала появившись на людях в ярко-синем жакете, а затем придя на съемки в блейзере цвета сочной зелени.

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Певица Клава Кока тоже любит быть в центре внимания, и ее имидж ей в этом помогает. Девушка накануне вышла на свежий воздух и решила устроить фотосессию у цветущей сирени. Яркая и нарядная звезда гармонично влилась в красочный пейзаж.

На Клаве была куртка с абстрактным принтом и мини-юбка с необработанным краем, который сейчас моден и на манжетах, и на брюках. Ярким акцентом в аутфите стали розовые аксессуары – круглая сумочка-кроссбоди и серьги.

Подписчики, лицезрев свою любимицу, не смогли пройти мимо. Многим образ Коки и вся фотосессия в целом очень понравились.

«Как красиво», «Какие яркие фотографии», «Шикарна Клава как всегда», «Образ огонь, честно говоря», «Ярко!», «Такие яркие весенние фотки», — написали некоторые.

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