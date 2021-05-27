Когда папа носит на руках: экс-муж Арнтгольц с легкостью смог поднять 11-летнюю Машу вместе с рюкзаком

Бывший муж Татьяны Арнтгольц в одном из интервью признался, что если в пору молодости его больше всего интересовала карьера и съемки в новых телевизионных проектах, то сейчас он сконцентрировался на семье. Актер понял, что нет ничего важнее детей — в его приоритетах они на первом месте. У Ивана Жидкова есть 11-летняя дочка Маша, девочка унаследовала миловидную внешность звездной мамы и светло-русый оттенок волос. Дочка Татьяны — девочка рослая, скоро она догонит и своего папу. Жидков пока с легкостью может поднять девочку прямо с ее тяжелым рюкзаком.

«Подросла!» — подписал снимок с дочерью актер.

Помимо старшей дочки, у Ивана есть также сын от модели Лилии Соловьевой — Степа.

Еще одного братика Маше подарила и мама. Не так давно Татьяна Арнтгольц рассекретила имя новорожденного сына от нынешнего мужа Марка Богатырева. Малыша назвали Данилой.

Маша часто гостит у папы. Она прекрасно ладит с младшим братом Степой. И помогает маме заботиться о малыше Дане.

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