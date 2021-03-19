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«Девочки, любимые!»: 56-летняя Лютаева расхвалила сестер-близняшек Арнтгольц

Актриса давно дружит с женой Марка Богатырева.

«Девочки, любимые!»: 56-летняя Лютаева расхвалила сестер-близняшек Арнтгольц
Татьяна и Ольга Арнтгольц. Фото: Instagram.com/oarntgolts

Еще 18 марта сестры-близняшки Татьяна и Ольга Арнтгольц отметили день рождения. Им исполнилось 39 лет. По этому случаю новоиспеченные мамочки поделились с поклонниками счастливым известием. У них родились сыновья — причем с разницей в двадцать лет. Сначала наследник родился у Ольги. Малыша назвали Львом. Потом мамой во второй раз стала Татьяна. Ее сынишку зовут Данилой. Об это сообщил муж актрисы Марк Богатырев.

Актрисы Татьяна и Ольга Арнтгольц
Татьяна и Ольга Арнтгольц стали мамами сыновей. Фото: Instagram.com/oarntgolts

Татьяна Лютаева не забыла поздравить ведущую программы «Жди меня» с появлением сынишки. Актриса давно дружит с возлюбленной Марка Богатырева. Ко всему прочему, мама Агнии Дитковските трогательно обратилась к сестрам-близняшкам, поздравив их и с днем рождения.

«Девочки, любимые!! Солнечные, светлые, талантливые, невероятно красивые и мудрые, добрые, нежные, с вашим днем!! Будьте!» — отметила актриса.

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