«Внешность — это дело вкуса»: Юлия Волкова ответила на критику своего предвыборного ролика

24 мая экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова стала гостьей передачи «Вечерний Ургант», где ее, конечно же, расспросили о предвыборном ролике, который 36-летняя артистка записала, объявив, что собирается баллотироваться в Госдуму от Ивановской области. Решение певицы в обществе встретили неоднозначно. В социальных сетях появилось множество ироничных комментариев о намерениях артистки, ее квалификации и внешности, с которой она замахнулась на политическую карьеру.

В вечернем шоу Волкова отметила, что она не политик, но у нее много знаковых в Иваново, которые часто рассказывали ей о проблемах своего региона и просили помочь контактами, чтобы решить те или иные вопросы. В итоге артистка поняла, что ей пора глобально взяться за это дело.

«Я хочу сказать одно. Если я смогу хотя бы одному человеку помочь, я буду считать, что не зря сделала этот шаг в политику», — призналась Юлия.

Она отметила, что очень волновалась во время записи своего агитационного ролика, читая текст с суфлера, а к последующей критике данного видео отнеслась спокойно. Даже комментарии о ее губах не задели артистку.

«Внешность — это дело вкуса. Я считаю, что нужно смотреть на то, чего я хочу, к чему иду, какие у меня идеи», — высказалась Волкова.

А затем Иван Ургант показал скетч, в котором якобы он лично срежиссировал видео певицы, а также провел аналогии известным Интернет-мемом «Мэр Харькова».

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