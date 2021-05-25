«Надела шорты — посадила пятно»: Муцениеце с небрежной прической и без капли макияжа показала, как выглядит по утрам

Актриса из фильма «Тобол» была недовольна тем, что за завтраком испачкала новый наряд.

Бывшая жена «мажора» Павла Прилучного поделилась в storeis микроблога свежим кадром, показав, как она выглядит по утрам. 32-летняя Агата Муцениеце позировала с небрежной прической и без капли макияжа на лице. При этом актриса из фильма «Тобол» недовольно морщилась, так как случайно испачкала за завтраком новый наряд. Как выяснилось, девушка посадила пятно на шортики и очень огорчилась.

После развода с мужем Агата с детьми — восьмилетним сыном Тимофеем и пятилетней дочкой Мией — переехала в городскую квартиру, оставив за Павлом просторный дом. Позже стало известно, что «мажор» закрутил роман с актрисой из ситкома «Папины дочки». Даже на море, где Прилучный отдыхал с детьми от Муцениеце, он взял с собой Мирославу Карпович. По словам актера, у них с Мирой взрослые отношения. И он, и она состоявшиеся люди, поэтому паре удается с легкостью разрешать все конфликты и споры.

«Вот каждый раз! Надела новые шорты и испачкала! Посадила пятно… Пойду так!» — с юмором отметила актриса.

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