«Могла бы играть в итальянском фильме»: Муцениеце в зеленом платье и с косынкой поехала завтракать на велосипеде

Агата Муцениеце поделилась в Stories микроблога свежими кадрами. В своем гостиничном номере актриса из фильма «Тобол» покрасовалась в дизайнерском платье бренда Alexander Terekhov. К своему весеннему луку Агата подобрала горчичную косынку и очки-лисички в модной белой оправе. На завтрак экс-возлюбленная Павла Прилучного решила поехать на велосипеде. При этом актрисе показалось, что в таком образе она вполне могла бы сниматься в каком-нибудь итальянском фильме.

«Я просто влюблена в летнюю коллекцию платьев бренда Alexander Terekhov. Конечно, я подумала, что для Мальдив… поеду на завтрак на велосипеде. Представьте меня в таком платьице и с косынкой», — покрасовалась перед зеркалом Муцениеце.

«Мне кажется, я могла бы в каком-нибудь итальянском фильме играть. Еду такая за хлебом на велосипеде с корзиночкой, в зеленом платьице и с косынкой», — отметила актриса.

Смотрите также: